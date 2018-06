Stiri pe aceeasi tema

- Ce a ajuns sa faca Viorel Lis pentru o masa in oraș. Fostul primar al Capitalei a postat pe contul de Facebook o fotografie, in care tine in brate un ursulet, un buchet imens de trandafiri roz, si doua paini. Mai exact, Viorel Lis face reclama la o florarie pentru a-și rotunji veniturile, iar soția…

- Viorel Lis a fost externat pe 8 mai, dupa ce suferise un accident vascular cerebral. Oana Lis a povestit clipele grele prin care a trecut și ca este bucuroasa ca fostul edil al Capitalei nu a paralizat. Tot ea a mai spus ca, in ciuda faptului ca a fost externat, situația medicala a lui Lis […] The post…

- Clipe grele pentru Oana Lis dupa ce Viorel Lis a ajuns de urgența la spital, in urma cu doua zile. Fostul edil al Capitalei a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a confruntat cu dureri puternice in zona capului. El a fost internat la Spitalul Universitar din Capitala, acolo unde Oana a stat in permanența…