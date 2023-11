Stiri pe aceeasi tema

- Noul proiect jurnalistic marca Monitorul de Vrancea – #podcast de #Vrancea – continua cu episodul 5, care il are ca invitat pe Ionuț Baciu – taximetrist, influencer și tatal unei fetițe superbe. Are 70 de mii de urmaritori pe facebook, la care se adauga cei de pe Instagram, YouTube și de pe tiktok.…

- COMUNICAT PRESA La data de 11.10.2023, in baza Deciziei si ordinelor de serviciu emise de CRPC Regiunea Sud-Est (Galați), comisari din cadrul CJPC Vrancea au efectuat acțiuni de control pe raza județului Buzau. Acțiunea de control a vizat operatori economici distribuitori și comercianți de butelii…

- Miercuri, 4 octombrie 2023, la Buzau, și vineri, 6 octombrie 2023, la Focșani, au avut loc consfatuirile profesorilor de religie din cele doua județe. La reuniunea cadrelor didactice buzoiene au luat parte și dascalii disciplinelor teologice de specialitate de la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie…

- Explozia de la Calimanești s-a produs ca urmare a lucrarilor la autostrada. Este concluzia pompierilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea: „Explozie urmata de incendiu din cauza fisurarii magistralei de transport gaze naturale și apariția scanteilor mecanice, urmare a executarii…

- Noua percheziții domiciliare și doua mandate de aducere au fost puse in executare, in județele Vrancea și Bacau, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit stiripesurse.ro, un barbat și o femeie sunt cercetați de polițiștii din Capitala pentru evaziune fiscala in forma continuata…