Stiri pe aceeasi tema

- Principala destinație turistica a Europei, parcul de distracții Disneyland Paris, se redeschide pe 17 iunie, anunța AFP. Reprezentanții parcului au anunțat ca accesul se va face doar cu masca de protecție sanitara, pentru totți vizitatorii cu varsta de peste 6 ani, indiferent daca aceste persoane sunt…

- Noi proteste au loc in București fața de restricțiile impuse de autoritați. Peste o mie de oameni s-au adunat, sambata, in Piata Universitatii și in Piața Revoluției. Numarul participantilor la manifestatia din Piața Universitații este de circa o mie. Oamenii au vuvuzele si steaguri tricolore si striga…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Univeristatii din Bucuresti pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Dupa ora 20, oamenii au plecat in marș catre Piața Victoriei. Protestatarii au venit cu bannere, vuvuzele, nu purtau…

- Imagini cu un tanar plin de sange ,care zace pe jos, in Braila, au fost distribuite pe retelele de socializare, cei care le-au postat reclamand purtarea abuziva a jandarmilor in timpul protestului de marți seara. Politia Braila a deschis un dosar penal care va fi inaintat Parchetului Teritorial Militar…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți, intr-o declarație de presa cu privire la protestele fața de restricțiile din pandemie, ca sunt „intolerabile” manifestarile violente, extremismul și xenofobia „ascunse grosolan in spatele unor revolte indreptate impotriva unor masuri menite sa protejeze viața…

- Trei copii, o fata de 14 ani si doi baieti de 9 si 10 ani, au fost loviti pe trecerea de pietoni de un judecator din Oradea aflat la volanul unui Matiz, pe o strada din Sighetu Marmatiei. Potrivit antena3.ro, accidentul produs vineri dimineața a fost surprins de o camera de supraveghere montata in…

- Oficilaii bulgari au decis sa suspende imunizarea populatiei impotriva COVID-19 cu vaccinul de la AstraZeneca. Anunțul vine la o zi dupa ce Italia, Danemarca, Islanda si Norvegia au luat aceeași decizie pe fondul unor cazuri grave de formare a unor cheaguri de sange, relateaza AFP. Premierul bulgar…

- Membrii coaliției de guvernare au stabilit cum se impart instituțiile publice. Avocatul Poporului va merge la cei din UDMR, decizie care i-a nemulțumit profund pe liberal. In schimb, PNL a reușit sa obțina Televiziunea Romana, iar asta i-a deranjat pe cei din USR care au obținut doar Societatea de Radio,…