Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul premierului Danemarcei, Mette Frederiksen, a informat sambata ca aceasta a suferit o entorsa cervicala usoara in urma atacului caruia i-a cazut victima vineri seara, cand un barbat a lovit-o in piata Kultorvet din Copenhaga, transmite Reuters.

- Cabinetul premierului Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis, sambata, ca aceasta a suferit o entorsa cervicala usoara in urma atacului de vineri seara, cand un barbat a lovit-o in piata Kultorvet din Copenhaga, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Volodimir Zelenski cere statelor NATO sa doboare rachetele rusești pentru a compensa deficitul de aparare al Kievului. In interviu pentru Reuters, liderul de la Kiev, desi spune ca intelege teama de escaladare cu Rusia, se plange ca aliatilor occidentali le ia prea mult timp pentru a lua decizii cheie…

- Procurorii ruși au cerut Ministerului Justiției sa ia in considerare posibilitatea de a o cataloga pe Ala Pugaciova, regina muzicii pop sovietice, drept „agent strain”, o masura care ar desemna-o oficial pe cea mai faimoasa vedeta rusa drept un inamic al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta și-a exprimat…

- Leaders from pro-nuclear European countries and energy experts are set to call for a nuclear energy revival on Thursday at a summit in Brussels, seeking to rebuild the European industry after years of gradual decline, according to Reuters. The political push to expand nuclear – a low-carbon energy…

- Europe must strengthen its defence capabilities and shift to a “war economy” mode in response to the threat posed by Russia, European Council President Charles Michel said on Monday, according to Reuters. In an op-ed published in European newspapers and the Euractiv website, Michel – who will chair…

- The first ship carrying food aid reached the coast of the Gaza Strip on Friday, where hopes for a ceasefire to rescue the population from starvation suffered a new blow after Israel rejected the latest truce counter-proposal from Hamas, according to Reuters. The Open Arms vessel, carrying 200 tonnes…

- Sediul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) din Belgorod, in vestul țarii, a fost vizat de un atac cu drona lansat de forțele ucrainene, a anunțat miercuri, citand autoritațile locale, agenția Tass, preluata de Reuters. Nu au fost raportate victime, dar cladirea a fost avariata.…