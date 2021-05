VIDEO Nuntă în avion. Cum a încercat un cuplu indian să „fenteze” restricțiile anti-COVID Un cuplu indian a inchiriat un avion și a organizat o nunta la inalțime, cu peste 160 de invitați. Așa au vrut cei doi sa scape de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus. Imaginile video postate pe rețelele de socializare ii arata pe nuntași sarbatorind in avionul inchiriat. Contrar regulilor, persoanele aflate la bord nu poarta maști sanitare, iar regulile de distantare sociala nu au fost respectate. Statul Tamil Nadu, de unde ar fi decolat avionul, a impus recent restricții dure, limitand nunțile la 50 de invitați. Autoritatea de aviatie civila din India a dispus o ancheta si a suspendat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

