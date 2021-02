Stiri pe aceeasi tema

- O transmisiune live a unei ședințe judecatorești virtuale a luat o intorsatura neașteptata atunci cand un avocat a aparut ca o pisica vorbitoare pe ecran. Un avocat din Texas care pleda in cadrul unui proces desfașurat online, pe Zoom, s-a trezit ca arata ca o pisica vorbitoare: el folosea laptopul…

- Rod Ponton, un avocat din Texas, SUA, a avut parte de o surpriza neplacuta in timpul unui proces desfașurat online. Un filtru l-a transformat pe barbat intr-o felina vorbitoare, informeaza Mediafax.Ședința de judecata s-a ținut pe Zoom. Pentru a pleda, avocatul a folosit laptopul asistentei sale, fara…

- Un avocat din Texas care pleda in cadrul unui proces desfașurat online, pe Zoom, s-a trezit ca arata ca o pisica vorbitoare: el folosea laptopul asistentei, care avea activat automat un filtru care il transforma pe vorbitor intr-o felina. Desi inregistrarile ședințelor pe Zoom nu pot fi facute publice…

- Vedeta anului 2020 in domeniul afacerilor a fost comertul electronic. Sunt extrem de multe articole in media despre ascensiunea puternica din e-commerce in Romania, iar foarte multi antreprenori au beneficiat din plin de acest trend. Lucrurile vor evolua foarte bine in mediul online si in anii viitori,…

- PodcasturiCum a fost anul 2020 pentru UTM In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", prorectorul UTM, Dinu Țurcanu, a remarcat faptul ca anul 2020 a fost unul benefic pentru instituția universitara. Pandemia nu i-a prins nepregatiți pentru trecerea la sistemul online de studii, astfel studenții și elevii…

- Perioada "scolii in pijamale" se va incheia in curand pentru elevii din Pasadena, un oras din proximitatea metropolei Houston din statul american Texas, unde, desi epidemia de coronavirus continua sa faca ravagii, zeci de mii de scolari vor reveni in clasele de predare, pentru a participa la cursuri…

- O pisica a dat batai de cap voluntarilor de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența a municipiului Bistrița. Felina s-a urcat intr-un copac și de frica n-a mai coborat. Voluntarii i-au dat „curaj” și a sarit din copac chiar in momentul in care au ajuns la ea. Incidentul a avut loc intr-un copac…

- Seful postului de politie din comuna Parva a reusit sa isi mobilizeze cunoscutii si sa achizitioneze 16 tablete pentru copii din familii nevoiase, care altfel nu puteau urmari cursurile scolare online, potrivit comunicatului de presa remis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.…