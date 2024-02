Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii au venit in seara zilei de ieri cu o transmisiune live de la vama Leușeni, in care au aratat ca accesul vehiculelor catre și dinspre postul vamal nu a fost blocat, tractoarele fiind staționate doar pe o parte a carosabilului. „Sunt niște speculații, se circula”, au declarat manifestanții.

- Siegfried Mureșan: Cerem președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un mai mare sprijin pentru fermierii din Romania și din Uniunea Europeana, in paralel cu continuarea ajutorului acordat Ucrainei Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), vicelider al Grupului PPE responsabil pentru…

- Avand in vedere situația actuala a fermierilor care au ajuns in strada pentru a-si striga nemulțumirile, ministrul Mediului, Mircea Fechet, vine cu un proiect inovator menit sa sprijine comunitatea fermierilor din Romania, cu accent deosebit pe abordarea

- O adolescenta de 16 ani, fara permis de conducere, a fost prinsa de polițiști la volanul unei mașini, la un punct de control in localitatea dambovițeana Lunguletu. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca aceasta nu detine permis de conducere. Autoturismul i-ar fi fost incredintat…

- Protestatarii din agricultura și transporturi anunța continuarea protestelor, dupa negocierile pe care le-au avit, duminica dupa-amiaza, la ministerul de Finanțe. Unii transportatori au blocat vama Siret, pentru a-i impiedica pe cei din Ucraina sa mai intre in țara noastra cu cereale. Mii de TIR-uri…

- Mai mulți fermieri din Timiș s-au alaturat protestului pornit la nivel național de colegii lor și au ieșit cu tractoarele pe șosele. Timp de cateva ore, circulația rutiera s-a desfașurat cu dificultate pe Centura Timișoarei. Au fost zeci de utilaje care au marșaluit pe șoseaua de centura. Fermierii…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in PTF Sculeni cresc valorile de trafic pe direcția de ieșire din R.Moldova, la intrarea in Romania. „S-a format ambuteiaj dintr-un punct de trecere in altul”, au scris reprezentanții de la frontiera.

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce trei autovehicule s-au ciocnit, sambata dupa-amiaza, pe DN 1, in Predeal, județul Brașov. Circulația rutiera este blocata, valorile de trafic fiind ridicate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, localitatea Predeal,…