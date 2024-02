Stiri pe aceeasi tema

- Protestele fermierilor au erupt din nou in Republica Moldova, marcand prima incercare in masa de a atrage atenția asupra problemelor industriei agricole in anul 2024. Cu toate acestea, aceasta nu este decat a treia etapa a dramei care a inceput in vara anului trecut. De doua ori in trecut, fermierii…

- Protestele fermierilor au erupt din nou in Moldova, marcand prima incercare in masa de a atrage atenția asupra problemelor industriei agricole in anul 2024. Cu toate acestea, aceasta nu este decat a treia etapa a dramei care a inceput in vara anului trecut. De doua ori in trecut, fermierii au exprimat…

- Potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor au termen pana la 21 martie 2024 pentru a depune cereri. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a transmis vineri ca aceasta masura vine…

- Autoritațile romane au impus restricții temporare pentru trecerea camioanelor prin postul vamal Costești – Stanca, unul din cele doua puncte de trecere a frontierei ale Republicii Moldova, ca reacție la protestele desfașurate in 20 de județe ale Romaniei de catre fermieri și transportatori. Anunțul…

- NEMULȚUMIȚI… Pe model german, transportatorii și fermierii romani vor și ei sa blocheze țara, nemulțumiți de schimbarile de legi și de scumpirile polițelor RCA. Miercuri, in mai multe orașe din țara a avut loc un protest spontan al transportatorilor, care a dus la ingreunarea traficului, in special…

- In fața iminenței condițiilor meteorologice extreme, prefectul Lucian Bogdanel a emis un comunicat de presa in care a anunțat o serie de masuri speciale menite sa asigure siguranța comunitații in timpul avertizarii meteo de COD PORTOCALIU. Acesta a subliniat importanța cooperarii și vigilentei sporite…

- Fermierii se pregatesc pentru ani din ce in ce mai secetoși, cultivand plante care sa reziste la lipsa apei. Sorgul este planta care promite cel mai mult. In județ, doar cațiva fermieri au pariat pe sorg, planta minune care poate inlocui cu succes culturile de porumb. Din ce in ce mai multe ferme de…

- In Seria 1, etapa a 13-a a Ligii a III-a a inceput vineri și a gasit pe teren toate cele trei divizionare C bacauane. Aerostar a obținut un punct important acasa, 1-1 (1-1) cu concitadina CSM, in timp ce FC Bacau a caștigat la scor, 4-0 (1-0), la Ruși-Ciutea, contra „lanternei” Rapid Brodoc. In formula…