VIDEO Ninsorile abundente au paralizat o mare parte a transportului rutier în Germania Ninsorile abundente si temperaturile de pana la -25 de grade Celsius au provocat mari dificultati de trafic in Germania, cu paralizarea unei bune parti a circulatiei feroviare si blocaje pe multe autostrazi importante ale tarii, relateaza marti EFE. Ninsorile abundente au continuat in cursul noptii de luni in nordul, centrul si vestul tarii. Autostrada A4 intre Hesse si Turingia (centru) si A2 in directia Bielefeld (vest) au fost bocate timp de mai multe ore, cu sute de masini si camioane blocate pe portiuni de pana la 40 de kilometri. Au fost semnalate zeci de accidente, desi nu au fost raportate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

