VIDEO Nemo, câinele lui Macron, vedetă pe rețelele de socializare Nemo, câinele lui Emmanuel și Brigitte Macron, este pentru prima data vedeta unui videoclip postat marți seara pe rețelele de socializare pentru a avertiza împotriva abandonului animalelor și pentru a promova adopția, potrivit AFP.

Însoțitorul patruped al cuplului prezidențial latra în scurtul videoclip pentru a depune marturie, cu ajutorul subtitrarilor, despre soarta sa de câine abandonat înainte de a fi adoptat în 2017 dintr-un refugiu din regiunea Paris.

&"Povestea mea începe cu un abandon (...) La fel ca mine, 100.000 de animale sunt abandonate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

