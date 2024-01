Stiri pe aceeasi tema

- Protestul transportatorilor a capatat un negociator surprinzator: Danuț Andruș, care a fost chiar și la negocieri cu premierul din partea fermierilor și transportatorilor, are un palmares inedit. Andruș a fost candidatul PSD pentru primaria comunei Paltiniș, dar este cunoscut și pentru participarea…

- Romania achizitioneaza 200 de rachete Patriot printr-un program comun la nivel NATO. Costul estimat pentru cumpararea acestora este de peste 1 miliard de euro, fara TVA, pret in care sunt incluse piese de schimb si servicii conexe. “Ministerul Apararii Nationale saluta semnarea de catre Agentia NATO…

- Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post…

- Andrei Baciu a declarat, luni, dupa ce a iesit de la audierile de la sediul DNA, ca a raspuns la toate intrebarile care i-au fost adresate si are „constiinta absolut linistita” referitor la toate lucrurile pe care le-a facut in Romania. „Am dat o declaratie. Am raspuns la absolut toate intrebarile…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, luni dimineața, dupa ședința PSD, despre anunțul facut de ministrul de Interne austriac cu privire la aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Ciolacu susține ca solicitarile Austriei nu sunt exagerate”și ca Romania trebuie sa iși intareasca frontierele, dand exemplu…

- Romania‘s economy grew 0.2% year-on-year in the third quarter of 2023, compared to a 3.8% annual increase in the like quarter of 2022, the statistical board said on Tuesday, citing non-adjusted flash data, according to See News. On a seasonally adjusted annual comparison basis, Romania’s gross domestic…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el susținand ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Fostul premier a mai marturisit ca de Craciunul acesta va merge in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…