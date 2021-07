VIDEO Nava Ever Given a ridicat ancora și părăsește în sfârșit Canalul Suez după mai bine de 3 luni Nava Ever Given, uriașul cargobot care a blocat Canalul Suez în luna martie cauzând perturbarea comerțului global, a ridicat în sfârșit ancora pentru a pleca din Egipt dupa ce a fost sechestrata timp de mai multe ori de autoritațile de la Cairo, relateaza BBC.



Autoritațile egiptene au ridicat sechestrul plasat asupra navei dupa ce au ajuns la un acord cu proprietarii și asiguratorul Ever Given pentru a fi despagubite pentru costurile de salvare și veniturile pierdute în perioada în care vasul a blocat canalul.



Martorii afirma ca Ever Given a ridicat

Sursa articol: hotnews.ro

- Nava uriasa, cu ocapacitate de 200.000 de tone, s-a blocat pe calea navigabila, la 23 martie, a perturbat puternic comertul maritim mondial si a cauzat pierderi Egiptului. Ancorat la Marele Lac Amar, in mijlocul Canalului Suez, in urma reluarii traficului maritim, la 29 martie, Ever Given se deplasa…

- Nava Ever Given, sechestrata de Egipt dupa ce a blocat Canalul Suez timp de aproape o saptamâna, va fi eliberata miercuri ca urmare a unei înțelegeri între proprietarii cargobotului și asiguratorii sai, a anunțat Autoritatea Canalului Suez (SCA), citata de Deutsche Welle.Autoritatea…

- Vaporul eșuat in Canalul Suez t imp de șase zile in luna martie va putea parasi miercuri, 7 iulie, Canalul Suez, dupa ce proprietarii și asiguratorii vasului au anunțat ca au ajuns la un acord cu autoritațile egiptene, informeaza The Guardian . Autoritatea Canalului Suez (SCA) a reținut nava și echipajul…

