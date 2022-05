Stiri pe aceeasi tema

Salvamontistii din Busteni si Prahova intervin, sambata seara, pentru recuperarea de pe munte a unui tanar de 18 ani, care a cazut peste 100 de metri pe Valea Caraimanului, ajungand in apa, actiunea fiind dificila din cauza vremii.

Noua șoferi care lucrau pentru „Help People", un grup de voluntari ucraineni care ofera alimente și medicamente pentru cei aflați in nevoie și ajuta la evacuari, au fost reținuți de armata rusa. Ei sunt dați disparuți, a declarat un oficial al grupului pentru CNN, potrivit mediafax.

Nava umanitara Ocean Viking a primit permisiunea de la autoritatile italiene sa debarce in portul Augusta din Sicilia 160 de migranti salvati in timp ce incercau sa traverseze Mediterana, a anuntat luni organizatia neguvernamentala SOS Mediterranee, transmite dpa.

Romanul Dragos Stefan Damian a fost condamnat luni de un tribunal din Londra la 3 ani si 10 luni de inchisoare in legatura cu cazul celor 39 de migranti vietnamezi gasiti fara viata intr-un camion frigorific intr-un parc industrial la est de Londra, in octombrie 2019, transmite dpa.

Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 14 migranti din Siria, Irak si Egipt, care incercau sa iasa ilegal din tara ascunsi in doua autoutilitare conduse de doi romani, potrivit Agerpres.

Trupurile a patru migranti din Africa Subsahariana, morti ''probabil de frig si de foame'', au fost gasite intr-o regiune central-estica din Tunisia, nu departe de granita cu Algeria, au precizat joi pentru AFP surse din autoritatile regionale.

Un total de 1.266 de migranti de 33 de nationalitati au fost arestati in cursul mai multor operatiuni in ultimele 24 de ore in Mexic, a anuntat joi Institutul national pentru migratie (INM), citat de agentia France Presse preluat de agerpres.