- Ziarul Unirea Copiii, mai prezenți la actele de VIOLENȚA domestica, din cauza pandemiei. Numarul victimelor a crescut, comparativ cu anii trecuți Mult mai multe femei ar fi avut nevoie de ajutor, dar nu au ajuns la autoritați pentru a putea fi cuprinse in acest set de date. Victimele nu sunt obișnuite…

- A sasea mare economie a lumii se va contracta cu 11,3% in 2020, cel mai mult de la ”Marele Inghet” din 1709. In 2021, economia va recupera mai putin de jumatate din aceasta pierdere, a afirmat Sunak la prezentarea planului de cheltuieli pentru anul urmator. ”Urgenta de sanatate nu s-a incheiat. Iar…

- Cu un look de invidiat și un videoclip nou, filmat in Bali, Lora a povestit marți dimineața, la matinalul TVR 1 „Cu capu-n zori”, despre spectaculoasa vacanța prelungita pe care a avut-o anul acesta. Dupa mulți ani in care a renunțat la distracție in favoareamuncii, Lora și-a programat pentru acest…

- Comerțul global va scadea cu 7% pana la 9% in 2020 fața de anul precedent, in ciuda unei reveniri fragile conduse de China in al treilea trimestru, a anunțat miercuri un raport al Națiunilor Unite, citat de Reuters.Nici o regiune nu a fost scutita de scaderea estimata la 19% in comerțul mondial…

- Cel putin 2,75 de milioane de migranti au fost impiedicati sa revina in tarile lor in aceasta vara de restrictiile impuse pentru a combate pandemia de COVID-19, sustine ONU, care lanseaza un apel de urgenta la cooperare internationala pentru a gasi solutii la aceasta

- Conducerea SMURD Mures a anuntat, vineri, ca a fost anulata ceremonia pentru marcarea implinirii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) din cauza pandemiei de SARS-Cov-2 si ca tot din acest motiv fondatorul serviciului, dr. Raed Arafat, nu a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a încurajat oamenii sa mearga la vot, pe 27 septembrie, sustinând ca nu exista riscul de îmbolnavire în ziua alegerilor, daca sunt respectate regulile sanitare, transmite Agerpres."Am vazut ca în acele tari unde din februarie pâna…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat ca scoala nu se va relua fizic in acest an in tara sa din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Fara niciun dubiu, revenirea fizica in clase nu ajuta la tinerea sub control a pandemiei, asa ca nu va exista o intoarcere…