Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 nov - Sputnik. Pe parcursul a circa 2 saptamani, din 3 noiembrie pana pe 20 noiembrie, este restricționat traficul rutier pe strada Ismail din Capitala, pe segmentul cuprins intre strada 31 August 1989 și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant. In perioada respectiva, aici vor fi executate…

- CHIȘINAU, 18 oct - Sputnik. Un accident mai puțin obișnuit s-a produs in aceasta noapte in Capitala. Un șofer a intrat cu mașina de lux direct in monumentul Ștefan cel Mare și Sfant din centrul orașului. Mai mulți martori s-au adunat la fața locului. Unii au facut poze și le-au postat pe rețelele…

- O petrecere fara restricții a avut loc, joi, seara in Centrul Vechi din București. Zeci de tineri au dansat unii in alții și nu au purtat masca de protecție, dupa cum se poate vedea in imaginile publicate de PROTV. Patronul a fost amendat de polițiști.Joi seara, Centrul Vechi din Capitala a devenit…

- "La nivelul judetului Galati este obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Afacerilor Interne. Este obligatorie…

- "A treia hotarare inedita. Ieri, la propunrea a doi membri din Comitetul pentru Situatii de Urgenta, au supus atentiei Comitetului interziecerea jorucilor ce noroc si cazinourilor pe raza municipiului Bucuresti. S-a emis aceasta propunere cu amendamentul ca nu sunt interzise jocurile, cu exceptia…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta a hotarat inchiderea teatrelor, restaurantelor (in interior) si cinematografelor, pentru ca numarul de cazuri de COVID-19 a tot crescut in ultimele zile. De asemenea, masca va fi obligatorie si in jurul scolilor. Toate masurile intra in vigoare de maine,…

- Pablo Cortacero, noul șef al lui Dinamo, a dezvaluit ca a avut recent o intalnire cu Ionuț Negoița, fostul acționar majoritar al clubului din Ștefan cel Mare. FOTO Cele mai tari imagini din meciul Dinamo - UTA 0-1 +1 FOTO VIDEO Match Preview FCSB - Dinamo Citește mai multe știri despre Dinamo: Planul…

- Un protest la care participa circa 200 de persoane are loc sambata dupa-masa in Piata Universitatii din Capitala, unde manifestantii flutura mai multe steaguri tricolore, striga „Libertate“ si au baloane si pancarte cu mesaje precum „Masca ucide“ si „Scoala nu trebuie sa fie lagar“.