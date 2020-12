Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in județul Alba s-au inregistrat 172 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2, potrivit datelor transmise sambata, 21 noiembrie, de DSP Alba. Dintre aceste 172 cazuri noi, 6 sunt din Ocna Mureș iar in comunele Noșlac și Unirea au fost confirmate cate un caz nou de infectare cu…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a comunicat astazi 12 noiembrie 2020, un numar de 173 de noi cazuri de COVID-19 in județul Alba. In total de la inceputul pandemiei in județul Alba s-au inregistrat 7218 de cazuri. Dintre acestea 4130 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 192 decese.…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 28 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 146 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Localitațile din care provin cele 146 de noi cazuri: Abrud: 1 caz Aiud: 9 cazuri Alba Iulia: 71 cazuri Berghin: 2 cazuri Blaj: 9 cazuri…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 137 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, 13 au fost atribuite Municipiului Blaj și 1 caz comunelor Cergau, Jidvei, Mihalț și Valea Lunga. Localitațile…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 14 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 143 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, un numar de 16 au foat atribuite Municipiului Sebeș. Localitațile din care provin cele 143 de noi cazuri:…

- La data de 9 octombrie 2020, la nivelul județului sunt inregistrate 2388 persoane pozitive, 1427 de persoane vindecate și de 80 decese. Joi, in Alba, au fost prelucrate 807 probe, (618 la DSP si 189 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 85024. In ultimele 24 de…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 7 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 118 de cazuri de infectare cu COVID-19. 5 dintre aceste cazuri au fost atribuite Municipiului Sebeș. Cele 118 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin…

- Deși lucrarile au ramas mult in urma pe cei 24 de kilometri din Autostrada A10 Sebeș – Turda, intre Santimbru și Aiud, constructorul Aktor a blocat conturile Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru un contract de reabilitare de DN, potrivit informațiilor obținute de G4Media.…