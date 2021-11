VIDEO Momentul în care un F-35 de pe portavionul Queen Elizabeth se prăbușește în mare / Pilotul s-a catapultat în siguranță O înregistrare video dramatica a ceea ce pare a fi un avion F-35 care se prabușește de pe portavionul HMS Queen Elizabeth al Marinei Regale a fost postata pe rețelele de socializare, noteaza BBC.



Imaginile arata un pilot care se catapulteaza în timp ce aeronava de 100 de milioane de lire sterline cade în mare.



Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021



un avion britanic F-35 s-a prabușit când încerca sa decoleze, la începutul acestei…

