Stiri pe aceeasi tema

- Pavilionul arcuit al Izvorului Ferdinand I, din statiunea Baile Govora, judetul Valcea, construit in 1922 si restaurat in 2019 cu 400.000 de lei, a fost grav avariat de un copac cazut in timp ce era taiat.

- 14 oameni au murit intr-o telecabina prabușita in Italia pe 23 mai, pe malul lacului Maggiore, in stațiunea montana Stresa. Momentul tragediei a fost inregistrat de camerele de supraveghere. Imaginile au fost facute publice miercuri, de canalul de televiziune italian TG3. In imagini se vede cum cabina,…

- Christian Eriksen, decarul echipei Danemarcei s-a prabușit inert pe teren, ținand cu sufletul la gura o inteeaga lume. El este stabil acum și se afla in investigații la un spital din Danemarca. Medicii spun ca intrevenția coechipierului Simon Kjaer, extrem de prompta, i-a salvat viața. Pana sa ajunga…

- Mai multe echipaje de pompieri intervin la un incendiu uriaș izbucnit intr-o parcare aflata la ieșire din Rm. Valcea. Mai multe tiruri și o duba au luat foc, iar pericolul de extindere a focului și de producere a unei explozii este uriaș. In apropiere sunt parcate, dupa cum se observa și din imagini,…

- Un barbat din Valcea a fost reținut de polițiști dupa ce a vandut, pentru 300 de lei, teste COVID-19 false, care erau folosite pentru calatoriile in afara țarii. Politistii din Bucuresti au facut doua perchezitii in județul Valcea, intr-un dosar de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals informatic…

- Momentul “Da” de la o nunta din SUA a avut parte de o surpriza pentru mireasa. Invitații care se aflau in sala au izbucnit in hohote de ras. La fel și preotul. Cei doi miri se țineau de maini, fiind cel mai tandru moment al vieții lor. Urmau sa spuna “DA” in fața preotului și […] The post VIDEO Hohote…

- Momentul impresionant a avut loc in cadrul Audientei de miercuri de la Vatican. O femeie s-a apropiat de Papa și a inceput sa ii vorbeasca. La un moment dat, Papa Francisc s-a aplecat și i-a sarutat brațul pe care femeia are tatuat numarul imprimat in lagarul de concetrare de la Auschwitz. Lidia Maksymowicz,…

- Incidentul a avut loc duminica seara, in momentul in care aeronava companiei Turkish Airlines se pregatea sa aterizeze pe aeroportul Otopeni, scrie Mediafax. Reprezentații Aeroportului Internațional „Henri Coanda” au confirmat ca aeronava cu peste 150 de pasageri la bord a lovit doua pasari in momentul…