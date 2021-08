Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii de pe aeroportul din Kabul au anunțat ca ultimele avioane americane au parasit Afganistanul, dupa 20 de ani.Ambasadorul Ross Wilson și un general sunt ultimii americani care au parasit Afganistanu, potrivit Pentagonului, care recunoaște insa ca nu a evacuat atat de mulți oameni pe cat și-ar…

- Ambasadorul și un general sunt ultimii americani care au parasit Afganistanu, potrivit Pentagonului, care recunoaște însa ca nu a evacuat atât de mulți oameni pe cât și-ar fi dori, potrivit AFP. "La bordul ultimului avion, se afla generalul Chris Donahue", a spus…

- Talibanii de pe aeroportul din Kabul au anunțat ca ultimele avioane americane au parasit Afganistanul, dupa 20 de ani.Hemad Sherzad a declarat pentru The Associated Press ca ultimele cinci avioane au plecat chiar dupa miezul nopții.Mai multe imagini cu ultimele decolari ale avioanelor americane au fost…

- Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii, a facit declaratia in timp ce armata americana restrang evacuarea cetatenilor americani si a afganilor vulnerabili si isi retragt trupele de pe aeroportul din Kabul inainte de termenul din 31 august stabilit de presedintele Joe Biden. Mujahid…

- Antonio Guterres, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, a transmis ca ONU va ramane in Afganistan in ciuda schimbarii politice impuse cu venirea talibanilor și fuga președintelui afgan Ashraf Ghani.Inaltul oficial a scris pe contul sau de Twitter ca „ONU a lucrat pentru și cu oamenii…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP. "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- Aceasta este ultima masura dintr-o serie adoptate de Washington in urma reprimarii de catre regimul lui Aleksandr Lukasenko a unor manifestatii in favoarea democratiei si impotriva alegerilor prezidentiale din 2020. Statele Unite si Uniunea Europeana (UE) nu recunosc rezultatul acestui scrutin si au…