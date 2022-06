Cateva camere video dintr-un parc, aaflat in apropierea mall-ului din Kremenciuk , arata momentul in care rachetele invadatorilor ruși lovesc centrul comercial. Astfel, in imagini poate fi observat suflul exploziei, precum și oameni disperați care incearca sa scape cu viața. The moment of the explosion after the missile attack on the Amstor mall in Kremenchuk. pic.twitter.com/jwRavuyqtX — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) June 28, 2022 Cel putin 18 persoane au murit in atacul de la Kremenciuk , despre care liderii G7 au spus ca este o crima de razboi a rușilor. In continuare, salvatorii cauta persoane…