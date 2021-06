VIDEO Momentul în care doi soți sunt spulberați pe trecerea de pietoni. ATENȚIE, IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL Potrivit IPJ Galati, accidentul a avut loc miercuri, 16 iunie, pe strada 1 decembrie 1918 din orasul Tecuci, judetul Galati. O masina care venea dinspre localitatea Draganesti, la volanul careia se afla un sofer de 26 de ani, a lovit doua persoane pe trecerea de pietoni, relateaza „Adevarul". Masina se afla pe banda doi, iar in fata ei a oprit un alt autoturism, la trecerea de pietoni. Soferul a incercat sa evite masina din fata, a intrat prima banda, apoi pe tre (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

