- Un șofer de autobuz inconștient a fost filmat pe drumurile din Cluj.In prima faza acesta s-a angajat intr-o depașire periculoasa, in urma careia șoferul care se afla in spatele sau aproape a ieșit de pe carosabil. Totul s-a intamplat duminica dimineața in apropiere de localitatea Ciucea.Se pare ca șoferul…

- Șoferul unui autobuz din Galați a a lovit trei femei care traversau pe trecere, una dintre acestea fiind preluata de ambulanța. Una dintre victime a ajuns in stare grava la spital. Potrivit IPJ Galați, sambata, 20 aprilie 2024, la ora 10:56, polițiștii au fost anunțați telefonic, prin apel la 112, cu…

- Un autobuz al societații galațene de transport public a lovit, sambata, trei femei care traversau strada pe trecere. Accidentul a avut loc pe strada 1 Decembrie 1918, din orașul Galați. Un barbat cu varsta de 48 de ani, in timp ce conducea un autobuz al societații locale de transport public, a accidentat…

- Un copil, de 10 ani, din Sangeorgiu de Mureș, a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni cand se intorcea acasa de la școala. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona se vede cum baiatul, cu ghiozdanul in spate, este foarte precaut și se asigura. Trece de primele doua benzi,…

- Șoferul din Petroșani care in decembrie 2022 a intrat in plin intr-un grup de șase copii aflați pe trecerea de pietoni a fost condamnat la 13 ani și 10 luni de inchisoare. Unul dintre copii a murit. Va reamintim ca, in decembrie 2022, la Petroșani, un tanar in varsta de 19 ani, beat și fara […] Articolul…

- In aceasta dupa-amiaza, o femeie a fost lovita de o mașina, in zona magazinului Arabesque de la ieșirea din Cluj-Napoca spre Florești, in timp ce era pe trecerea de pietoni. Din primele informații, se pare ca este vorba despre o femeie de 54 de ani care traversa strada regulamentar, pe trecerea de…

- Varstnic din Sebeș, lovit de o mașina pe trecerea de pietoni: Șoferul s-a ales cu dosar penal Varstnic din Sebeș, lovit de o mașina pe trecerea de pietoni: Șoferul s-a ales cu dosar penal Un varstnic din Sebeș a fost lovit de o mașina marți dimineața, in timp ce traversa pe trecerea de pietoni. Barbatul…

- O femeie și un copil au fost loviți, luni seara, de o mașina in timp ce traversau pe trecerea de pietoni o strada din Targu Mureș.Potrivit IPJ Mureș, accidentul a avut loc pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Targu Mureș, potrivit mediafax. O mașina condusa de un barbat de 74 de ani, din Mediaș,…