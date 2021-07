VIDEO/ Momentul exploziei de la Combinatul Chimic Azomureș, surprins de o cameră de supraveghere Momentul exploziei de la Combinatul Chimic Azomureș a fost surprins de o camera video. In imagini se vede cum in miez de noapte cerul este luminat de o explozie uriașa. Dupa deflagrație, a izbucnit un incendiu, iar in imaginile video se vede focul mare și un nor gros de fum. Imaginile au fost postate de […] The post VIDEO/ Momentul exploziei de la Combinatul Chimic Azomureș, surprins de o camera de supraveghere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momentul exploziei de la Rafinaria Petromidia a fost surprinsa de un turist care filma in acel moment marea. Pe filmare se aude o bubuitura puternca, urmata imediat de o flacara imensa și un nor de fum negru. Explozia a avut loc in jurul orei 12.30 și s-a soldat cu un mort și 5 raniți. […] The post…

- 14 oameni au murit intr-o telecabina prabușita in Italia pe 23 mai, pe malul lacului Maggiore, in stațiunea montana Stresa. Momentul tragediei a fost inregistrat de camerele de supraveghere. Imaginile au fost facute publice miercuri, de canalul de televiziune italian TG3. In imagini se vede cum cabina,…

- Momentul “Da” de la o nunta din SUA a avut parte de o surpriza pentru mireasa. Invitații care se aflau in sala au izbucnit in hohote de ras. La fel și preotul. Cei doi miri se țineau de maini, fiind cel mai tandru moment al vieții lor. Urmau sa spuna “DA” in fața preotului și […] The post VIDEO Hohote…

- IGPR, Poliția Arad și specialiști ai Serviciului Roman de Informații investigheaza cauzele atentatului in care și-a pierdut viața afaceristul Ioan Crișan. FILMUL ATENTATULUI: Sambata, 29.05.2021, in jurul orei 07.00, IPJ Arad a fost sesizat de la martorii care sunat la 112 ca in parcarea Profi de pe…

- Momentul impresionant a avut loc in cadrul Audientei de miercuri de la Vatican. O femeie s-a apropiat de Papa și a inceput sa ii vorbeasca. La un moment dat, Papa Francisc s-a aplecat și i-a sarutat brațul pe care femeia are tatuat numarul imprimat in lagarul de concetrare de la Auschwitz. Lidia Maksymowicz,…

- Camera de bord a unei mașini a suprins manevra unui șofer care ar fi putut provoca un accident cu urmari deosebit de grave. Imaginile au fost inregistrate pe DN2 E85 și au fost postate pe facebook. ”Uite asa mori nevinovat pe E85, iesire Ramnicu Sarat spre Buzau”, a scris autorul postarii. In imagini…

- Viiturile au facut prapad in Bihor. O casa din localitatea Cociuba Mica a fost luata cu totul de ape, familia fiind evacuata din timp de salvatori. Momentul in care Crisul Pietros disloca imobilul construit din materiale prefabricate a fost surprins intr-o inregistrare video chiar de catre salvatorii…

- Vlad Vameșu, președintele ARCA și președintele Alpenside, susține ca nu mai e timp de pierdut, iar acum e momentul in care trebuie unite toate forțele pentru a se construi autostrazi in Romania. In cadrul dezbaterii cu tema “Upgrade Romania – INVESTIȚIILE, “COLACUL DE SALVARE” AL ECONOMIEI?”, organizata …