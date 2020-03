VIDEO Mobilizare de forțe, la Râmnicu Sărat, pentru simularea unui cutremur asemenea celui din 1977 La 43 de ani de la seismul din 1977, care a distrus mii de vieți, sirenele au anunțat din nou un dezastru la Ramnicu Sarat, oraș aflat in zona seismica Vrancea. Efectele unui seism devastator au fost reproduse in curtea unei unitați militare dezafectate. Au fost raniți, mașini strivite de pereți prabușiți ai blocurilor, incendii și chiar revolte inabușite de jandarmi. * Scenariul a avut scopul sa demonstreze daca timpul scurs de la marele cutremur și numeroasele exerciții de atunci le-au fost de folos autoritaților care intervin in astfel de situații. Sirenele au anuntat dimineața locuitorii orasului… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

