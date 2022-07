VIDEO: Mobilizare de forțe impresionantă pentru salvarea bărbatului rănit în Călimani Mobilizare impresionanta de forțe pentru salvarea barbatului de 36 de ani ranit grav de un copac in Munții Calimani. Acesta a fost preluat de la fața locului de un elicopter, care l-a lasat mai apoi cu targa pe heliportul Spitalului Județean de Urgența Bistrița. A fost o intreaga mobilizare de forțe in aceasta dupa-masa și seara pentru salvarea barbatului peste care a cazut un copac și i-a produs mai multe traumatisme, fiind suspect inclusiv de ruptura de coloana. Barbat ranit grav in Munții Calimani! A fost chemat elicopterul SMURD La locul accidentului s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensiva… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 33 de ani a cazut de pe un pod in apa raului Bistrița. Incidentul a avut loc in Susenii Bargaului. Barbatul a fost scos de catre salvatori, avea respirație, insa era inconștient. Un alt barbat aflat in zona a sarit in apa pentru a-l salva, iar pana la sosirea autoritaților l-a…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia deruleaza lucrari de amenajare la intrarea principala, necesare pentru confortul pacienților și indeplinirea condițiilor de evacuare impuse de ISU. Astfel, accesul in incita spitalului a personalului și pacienților, care se prezinta la internare programata…

- In aceasta dimineața, un motociclist a fost grav ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN17, in Tiha Bargaului. Deși in prima faza a fost solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transporta la o clinica de specialitate din alt județ, in cele din urma echipajul medical ajuns la fața locului l-a stabilizat…

- In aceasta seara, pe Drumul Național 17, la ieșirea din Unirea inspre Livezile, in zona pieței auto, a avut loc un accident rutier, in urma caruia un motociclist a fost grav ranit. La locul accidentului au intervenit echipajul de terapie intensiva mobila SMURD și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița este dotat, in acest moment, cu al doilea Computer Tomograf. Pacienții bolnavi de COVID-19 și cei care nu au contactat virusul vor fi, astfel, examinați diferit. Dupa achiziționarea acestui Computer Tomograf, timpii de dezinfectare al echipamentului se reduce substanțial,…

- Marea nemulțumire a bistrițenilor cand vine vorba despre Spitalul Județean de Urgența Bistrița ramane timpul mare de așteptare. Tiberiu Tudor, noul șef al UPU-SMURD a venit și cu cateva soluții pentru a reduce timpul de așteptare: Prezent la Bistrițeanul Live, la Medicina pe Limba ta, noul șef de la…

- Timpul lung de așteptare pentru a ajunge la medicii de la policlinica este unul dintre cele mai des intalnite reproșuri ale bistrițenilor. Prezent la Bistrițeanul Live, directorul CJAS, Szekely Vilhelm a precizat ca timpul de așteptare s-ar putea scurta la cele mai cautate specialitați. Bistrițenii…