- Liviu Dragnea și-a inceput discursul la ora 21.30 și a vorbit 40 de minute. In timpul alocuțiunii lui, Piața Victoriei a inceput sa se goleasca, astfel ca la final, in strada mai erau doar maximum jumatate din cei prezenți in momentul de varf al mitingului. Cei care au plecat, au ratat tocmai partea…

- Pregatiri in Teleorman, inainte de mitingul PSD din 9 iunie . Cu o zi inainte de mitingul anuntat din Piata Victoriei, in Alexandria, “capitala” Teleormanului, problemele administrative ale judetului au trecut pe plan secund. Sedinta PSD, cu primarii din regiune, privind organizarea evenimentului a…

- Liviu Dragnea a anunțat ca la mitingul de sambata, de la ora 20:00, din Piața Victoriei, din București, vor fi sute de mii de oameni! Imediat, s-a speculat ca vor fi peste 200.000 de manifestanți aduși de PSD in capitala. Niculae Badalau, fost președinte executiv, promite ”un spectacol cum nu s-a…

- "Pentru evenimentul care este programat sambata, in cursul zilei si al dupa-amiezii probabil ca unii parlamentari vor dori sa vina la Parlament pentru a se intalni cu o serie de cetateni, ca atare a trebuit, desi mi se pare absolut nenecesar, sa voteze Biroul Permanent utilizarea parcarii sambata…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat oficial ca mitingul organizat de Partidul Social Democrat va avea loc sambata seara, in Piața Victoriei, pentru ”apararea democrației”, ”protejarea justiției” și a cetațenilor impotriva abuzurilor. Liderul social-democratilor a precizat ca la mitingul de sustinere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca marele miting al PSD va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei. Mitingul va fi unul impotriva „abuzurilor“, „protejarea Justitiei“ si „respectarea democratiei“.

- Mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00, a anuntat Liviu Dragnea. Discuțiile au avut loc luni, la Palatul Parlamentului, in cadrul ședinței Consiliului Executiv al PSD."Este un miting impotriva abuzurilor…