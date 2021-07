VIDEO Mașina care a luat foc pe un bulevard din Agigea era burdușită cu artificii Autoturismul care a ars la Agigea, sambata dupa amiaza, avea portbagajul plin cu materiale pirotehnice. Incendiul a avut drept cauza efectul termic, au stabilit ulterior pompierii care au intervenit la stingerea incendiului. Șoferița in varsta de 35 de ani a reușit sa iasa din mașina inainte ca incendiul sa se generalizeze. A suferit arsuri pe […] The post VIDEO Mașina care a luat foc pe un bulevard din Agigea era burdușita cu artificii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

- Autoturismul care a ars la Agigea avea in portbagaj artificii. Pompierii au stabilit ca incendiul izbucnit sambata seara la o mașina aflata in mers, in centrul localitații Agigea, a fost cauzat de efectul termic. Șoferița in varsta de 35 de ani are arsuri de gradul doi la un picior.

- Apelurile la 112 au venit unul dupa altul. Șoferii din trafic, dar și trecatorii au observat mașina care luase foc in mers, pe o strada din Agigea. 11 pompieri au sosit la fața locului. In zona, circulația a fost oprita, iar cozile formate s-au intins pe cel puțin doi kilometri. La fața locului s-au…

