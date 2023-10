Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Italia a publicat informații despre victimele tragediei care a avut loc in Veneția, unde, printre victime s-a aflat și o familie de romani. De asemenea, pe lista victimelor se afla și o femeie de naționalitate moldoveana, dar cu cetațenie ucraineana. Potrivit Corriere della Serra, care a publicat…

- Patru romani sunt printre victimele accidentului de autobuz petrecut in Veneția, in care au murit 21 de persoane. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Roma si Consulatul General al Romaniei la Trieste s-au autosesizat, in regim de urgenta, in urma informatiilor din…

- Un roman a furat branza de 133 de euro, dintr-un magazin in Carrefour din Italia si l-a batut pe agentul de paza care l-a prins in flagrant. Romanul de 57 de ani a fost retinut in Italia, dupa ce a furat branza in valoare de 133 de euro si l-a batut pe paznicul care l-a […] The post Din seria ce mai…

- Vlad Pascu, șoferul drogat care a intrat intr-un grup de tineri pe marginea soselei din 2 Mai avea in sange un cocktail de droguri: peste cinci substante interzise, au fost descoperite la analize, anunta medicii legisti, potrivit Observator. Acest lucru poate explica modul haotic in care a condus bolidul…

- Tanara de 18 ani, suspectata ca si-a ucis prietena, la Mangalia, a fost surprinsa de camerele de supraveghere din oras, dupa ce a lasat cadavrul in parc. Potrivit www.ziuaconstanta.ro, tanara de 18 ani, suspectata ca si-a ucis prietena intr-un hotel din Saturn si a transportat-o intr-un parc din Mangalia,…

- Doi copii, de 9 si 11 ani, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce traversau o strada din Ramnicu Sarat, pe trecerea de pietoni. Conform IPJ Buzau, accidentul a avut loc, luni, pe strada Eroilor, din municipiul Ramnicu Sarat. Politistii au stabilit ca un autoturism condus pe directia Focsani…

- Donatorii de sange ar putea primi o reducere de 50% la abonamentele la metrou. Consilierii municipali vor decide vineri privind incheierea unei conventii cu Metrorex. Municipalitatea bucuresteana urmeaza sa subventioneze 50% din valoarea titlurilor de calatorie eliberate celor care au donat sange la…

- Italy will not be able to reach the defence spending target of 2% of the country’s GDP as required by the NATO alliance unless it is unbundled from budget constraints, Defence Minister Guido Crosetto (Fratelli d’Italia/ECR) told parliament on Wednesday, according to Euractiv. Crosetto reported on the…