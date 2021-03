Stiri pe aceeasi tema

- Membrii europeni ai Consiliului de Securitate le-au cerut partenerilor din aceasta instanta o reuniune, marti, privind ultimele tiruri de rachete din Coreea de Nord, au facut cunoscut vineri surse diplomatice, citate de AFP. Aceasta reuniune dorita de Franta, Estonia, Irlanda, Norvegia si Marea Britanie,…

- Protocolul privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana este solutia si nu problema pentru aceasta provincie, intrucat trateaza consecintele dificile ale Brexitului, sustine ambasadorul Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, transmite…

- Alte 1.753 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit sursei citate, din numarul total de cazuri, 12 sunt de import (3 - Italia, 2 - Federația Rusa, 2 - Ucraina, 1 - Canada, 1 - Germania,…

- Parlamentul European a refuzat joi sa stabileasca o data pentru votul sau asupra acordului comercial post-Brexit, in semn de protest fata de ceea ce Uniunea Europeana percepe drept o schimbare unilaterala de catre Marea Britanie a aranjamentelor privind Irlanda de Nord, relateaza Reuters. …

- Alte 1028 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sint de import (3- Romania, 2-Franța, 1-Germania, 1-Marea Britanie, 1-Irlanda). Numarul total teste efectuate – 3731, dintre care 3375 primare și 356 repetate. Bilanțul…

- Lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic, actualizata Foto: Arhiva/ MApN Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat vineri o noua hotarâre prin care a fost actualizata lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se impune…

- Comunitatea Mid and East Antrim Borough a anuntat luni seara ca isi retrage ”imediat” personalul insarcinat cu inspectii in portul Larne, din cauza acestor ”ingrijorari cu privire la securitate”. Aceasta decizie intervine in urma unei cresteri puternice a unor ”comportamente amenintatoare, in ultimele…

- UPDATE - La randul sau, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a mentionat ca Bucurestiul a ajuns la 2,5 indicele de incidenta, dupa ce a fost la 7. "Meritul apartine bucurestenilor care au inteles in mare majoritate sa poarte masca, sa pastreze distanta sociala. (...) La inceputul pandemiei,…