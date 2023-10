Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca toate pensiile din Romania vor crește de la 1 ianuarie cu peste 13%, chiar și cele speciale, care sunt in unele cazuri extrem de mari."Toate pensiile beneficiaza. Este neconstituțional sa ai alta abordare. A existat și aceasta propunere, sa nu creasca, dar nu cred…

- Banii se impart intre medicamente și facturi, iar mancarea se cumpara cu porția. Mai ales ca alimentele sunt din ce in ce mai scumpe. Intre timp, se fac cozi uriașe la casele de ajutor reciproc. Cei mai mulți batrani se imprumuta pentru iarna. Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Craiova,…

- Pacanelele, interzise la sate. Ciolacu anunța ca vrea sa elimine jocurile de noroc din mediul rural: ”trebuie scoase rapid” Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica seara ca jocurile de noroc nu vor mai exista in mediul rural, acestea urmand sa fie organizate in afara oraselor. „In primul rand,…

- VIDEO: Cand va adopta Guvernul noile reguli pentru jocurile de noroc. Ce se va intampla cu legea ce scoate pacanelele din orașe Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca joi Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care toti operatorii de jocuri de noroc sa fie obligati sa aiba sediul fiscal in Romania.…

- Vești bune pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 lei. De la jumatatea lunii octombrie intra in plata ajutoarele. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la inceputul sedintei de luni a Executivului, ca de la jumatatea lunii octombrie intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000…

- ”In sedinta de joi voi veni cu reforma in jocurile de noroc. Nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei”, a spus premierul. Marcel Ciolacu a precizat ca, astfel, ”companiile care erau prin Transnistria nu vor mai putea activa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 2 octombrie, ca „nu este important” cine este Sorin, numele invocat cand a acuzat șantajul șefilor din industria de jocuri de noroc, ci faptul ca in ședința de Guvern care va avea loc joi, 5 octombrie, va veni cu reforma privind jocurile de noroc.Șeful Executivului…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța mai multe decizii in sprijinul fermierilor romani și ii cere ministrului Agriculturii, Florin Barbu, un mecanism prin care, pana la recolta viitoare, sa compensam pierderile agricultorilor romani.