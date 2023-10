Video | Marcel Ciolacu a rabufnit, enervat de propaganda cu limitarea cash-ului: Cum vreți sa combat evaziunea? Vreți un premier care vine la TV sa se planga?

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, marți seara, la Romania TV, despre propaganda cu limitarea cash-ului, spunand ca oamenii nu vor fi afectați.

"Legea de asumare nu va afecta nici un om de rand. Va crește salariul minim. Sa ne aducem aminte de sloganul: Vrem o țara ca afara! Nu putem face cu 75 de miliarde facilitați fiscale.

Tot ce-am convenit in legea de asumare raman in coontinuare. In acest moment toata lumea platește…