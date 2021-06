Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, o OUG pentru acordarea de facilitati soldatilor si gradatilor Armatei Romaniei. ”In sedinta de Guvern de marti, 29 iunie, a fost aprobata, la propunerea Ministerului Apararii Nationale, o Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor prevederi…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, o Ordonanta de urgenta privind facilitati pentru soldatii si gradatii Armatei Romaniei, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Actul normativ, adoptat la propunerea MApN, modifica si completeaza unele prevederi ale Statutului soldatilor si gradatilor…

- Ordonanta de urgenta permite soldatilor si gradatilor profesionisti, in cuantumul si conditiile prevazute pentru cadrele militare in activitate, justificarea compensatiei lunare pentru chirie si in situatia contractarii unui credit ipotecar sau imobiliar destinat achizitionarii unei locuinte.In sedinta…

- “Guvernul a aprobat si o alta Ordonanta de urgenta pentru rezolvarea problemei finantarii proiectelor existente astazi valabil incheiate in Fondul de Dezvoltare si Investitii. Este vorba despre un fond in care mai exista 99 de contracte in executie. Conform legislatiei in vigoare, se deconteaza lucrarile…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind coplata in sanatate, a declarat premierul Florin Citu, care a spus ca nu va scadea calitatea actului medical in sistemul public. "Ordonanta de urgenta privind coplata a trecut (in sedinta de Guvern - n.r.) astazi. (...) Nu are cum sa scada calitatea…

- Guvernul a aprobat in sedinta de ieri o ordonanta de urgenta pentru acordarea unei indemnizatii lunare invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi – anunta intr-un comunicat Ministerul Apararii Nationale. Indemnizatia nu este impozabila si reprezinta 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea…

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, extinderea acordarii indemnizatiei de 41,5% din castigul salarial mediu brut si altor categorii de profesionisti, respectiv celor care au realizat venituri inainte de instituirea starii de urgenta, in baza unor contracte de drepturi de autor si drepturi…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatului conducerii ICR pana la numirea unei unei noi conduceri. "In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe proiecte de acte normative, cel…