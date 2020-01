Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a obținut a 20-a victoria în 21 de partide, scor 1-0, în deplasare cu Tottenham. Echipa lui Jurgen Klopp s-a distanțat la 16 puncte de locul secund ocupat de Leicester (care a pierdut cu Southampton), în timp ce trupa lui Jose Mourinho ajunge pe poziția a opta. Sâmbata…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XXII-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro:Chelsea – Burnley 3-0 Au marcat: Jorginho ’27 (penalti), Abraham ’38, Hudson-Odoi ‘49 Everton – Brighton 1-0A marcat: Richarlison ‘38Leicester City…

- Formatia Arsenal Londra a remizat, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Arsenal a deschis scorul prin Aubameyang, in minutul 12, iar pentru gazde a inscris Ayew, in minutul 54. Citește și: Ludovic…

- Manchester City a castigat derby-ul etapei a 18-a campionatului de fotbal al Angliei, impunandu-se cu scorul de 3-1 (2-1) in fata echipei Leicester City, apropiindu-se la un punct in cursa pentru locul doi in clasament. Golurile au fost inscrise de Mahrez (min.30), Gundogan (min.43 din…

- ​Leicester City îsi continua parcursul de exceptie în Premier League, impunându-se cu 4-1 duminica pe terenul nou-promovatei Aston Villa, mai ales gratie unei duble a lui Jamie Vardy, într-un meci din etapa a 16-a, scrie Agerpres.Leicester are opt victorii consecutive în…

- Meciul de pe terenul lui West Ham United a fost primul al tehnicianului Jose Mourinho la conducerea echipei Tottenham. Victoria de sambata este prima obtinuta de Spurs in deplasare dupa o serie neagra de 12 partide in care nu a cunoscut succesul. Bilantul predecesorului sau, Mauricio Pocchetino,…

- EUROPA LEAGUE 2019. Sevilla, multipla castigatoare a competitiei, s-a impus cu 5-2 pe terenul echipei luxemburgheze F91 Dudelange, prin dubla lui Dabbur si tripla lui Munir. Basel a trecut cu 2-1 de Getafe. Celtic a castigat la Roma, in meciul cu Lazio, scor 2-1. Dupa o victorie in…

- Liverpool a fost condusa pe teren propriu de Tottenham înca din minutul doi, dar cormoranii au fost cei care la final au obținut cele trei puncte. Echipa lui Klopp s-a impus cu 2-1, grație golurilor marcate de Henderson și Salah (penalty) în repriza secunda. În alta partida a serii,…