- Ploile torențiale care s-au abatut de vineri au facut ca raurile sa se reverse, scufundand multe zone urbane și intrerupand drumurile principale, lasand blocați mii de șoferi in Malaezia, a relatat The Guardian . Peste 30.000 de oameni au fost evacuați din casele lor din Malaezia, dupa ce țara s-a confruntat…

- - Peste 29.000 de persoane au fost evacuate duminica in Malaezia din cauza celor mai grave inundatii de pe teritoriul tarii din ultimii sapte ani, potrivit datelor furnizate de guvern, informeaza AFP. Ploile abundente care s-au abatut de vineri asupra acestei tari din Asia de Sud-Est, obisnuita…

- Ploile torentiale au provocat vineri inundatii in sud-vestul Frantei, in special in zona din apropierea granitei cu Spania, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres. In departamentele franceze Landes si Pyrenees-Atlantiques, 250 de pompieri au fost desfasurati in cadrul operatiunilor de interventie,…

- Inundații masive și alunecari de teren in Sicilia, din cauza ploilor abundente. In orasul Shakka, din vestul insulei italiene, o parte a unui bloc cu mai multe etaje și un drum s-au prabușit. In consecinta, zeci de mașini au cazut in groapa.

- Nordul Angliei si sudul Scotiei sunt afectate de cele mai grave inundatii din ultimii ani. Ploile torentiale au facut ca mai multe rauri sa iasa din matca, iar apele involburate au ajuns in cateva localitati.

- Cel putin doua persoane au murit la Catania, al doilea cel mai important oras in Sicilia, in urma unor ploi torentiale, potrivit news.ro. Una dintre victime este un barbat in varsta de 53 de ani care s-a inecat in vehiculul sau, inundat, la Gravina di Catania, la periferia orasului. Sute…

- Ploile torentiale care s-au abatut vineri asupra Abidjan, capitala economica a Coastei de Fildes, au provocat moartea a cel putin patru persoane, iar doi copii au fost dati disparuti dupa ce au fost luati de ape, relateaza AFP care citeaza surse din cadrul departamentului de pompieri. "Am…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata dupa ce ploi torentiale au cazut in statul indian Kerala, provocand alunecari de teren si inundatii, relateaza duminica dpa. Ploile torentiale, care au inceput sambata, au determinat autoritatile statului sa solicite ajutorul armatei indiene pentru…