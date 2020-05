Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, dupa vizita efectuata la Centrul Tehnic Titu al Renault, ca a discutat despre parteneriatul cu Grupul Dacia-Renault si ca a evaluat posibile masuri de sustinere a productiei de masini.



Prim-ministrul nu a dat insa informatii suplimentare despre aceste masuri.



"Am discutat despre parteneriatul cu Grupul Dacia-Renault si in general cu industria auto, o industrie vitala pentru dezvoltarea economica si am evaluat posibilele masuri de sustinere a productiei de masini. Trebuie sa stiti ca grupul Dacia-Renault asigura…