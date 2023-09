Stiri pe aceeasi tema

- Celebra cantareața din fosta Iugoslavie Lepa Brena, supranumita Diva din Balcani, revine intr-un concert la Timișoara, in Capitala Europeana a Culturii 2023. Concertul va avea loc sambata seara, 16 septembrie 2023, de la ora 21.00, la Iulius Town.

- Inspirat din proiectul „Heritage of Timișoara” al asociației neguvernamentale „Prin Banat”, care și-a propus sa promoveze valorile locale și sa incurajeze turismul in regiunea Banatului istoric prin punerea in evidența a cladirilor din cartierele istorice ale Timișoarei, un alt proiect, „Common Heritage…

- Incidentul șocant a avut loc in județul Tulcea. Invațatoarea in cauza preda la clasa a IV-a și, la finalul semestrului doi, femeia a trimis o notificare parinților baiatului, in care ii inștiința ca i-a scazut nota la purtare fiului lor.Incidentul a avut loc in iunie. Invațatoarea preda la clasa a IV-a,…

- Miercuri, 19 iulie, sunteți așteptați la premiera documentarului My journey to Romania – Letter from Timișoara, in regia lui Florin Iepan, in care Timișoara este vazuta prin ochii norvegianului Christoffer Balthaza, care a observat etniile, cultura și viața sociala din oraș.