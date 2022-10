VIDEO „Le-au dat lacrimile de râs”. Cum dormeau împreună cu porcii soldații lui Putin din Herson Serviciul de securitate al Ucrainei a facut publice imagini cu o ferma de porci unde dormeau soldați ai unei unitați rusești din Herson, regiune unde forțele ucrainene desfașoara o contraofensiva prin care au fost eliberate numeroase localitați. In imagini se vede ca soldații ruși iși facusera locuri de dormit in cuștile suinelor și traiau la propriu ca porcii, intr-o mizerie greu de descris in cuvinte. In clip se vede cum din hala fermei ies cateva suine, ceea ce sugereaza ca luptatorii lui Vladimir Putin imparțeau spațiul cu porcii. In urma lor au ramas efecte personale, haine, sticle de bautura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de securitate al Ucrainei a facut publice imagini cu o ferma de porci unde dormeau soldați ai unei unitați rusești din Herson, regiune unde forțele ucrainene desfașoara o contraofensiva prin care au fost eliberate numeroase localitați. In imagini se vede ca soldații ruși iși facusera locuri…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei publica o inregistrare video cu o tabara parasita a soldaților ruși in regiunea Herson. Ucrainenii susțin ca soldații inamici dormeau și mancau alaturi de porci și de mașinile de spalat pe care le-au furat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Serviciul de securitate al Ucrainei a facut publice imagini cu o ferma de porci unde dormeau soldații unei unitați rusești din Herson.In imagini se vede ca soldații ruși iși facusera locuri de dormit in cuștile animalelor domestice și traiau intr-o mizerie greu de descris in cuvinte.Dupa ce au parasit…

- Serviciul de securitate al Ucrainei a facut publice imagini cu o ferma de porci unde dormeau soldați ai unei unitați rusești din Herson, regiune unde forțele armate ucrainene desfașoara o contraofensiva prin care au fost eliberate numeroase localitați, transmite Hotnews . In imaginile video se poate…

- Liderul cecen din exil Ahmed Zakaev, care locuiește de mai mulți ani in Marea Britanie, s-a aflat cateva zile in Ucraina, unde s-a ocupat de formarea celui de-al cincilea batalion cecen care va lupta in cadrul Legiunii Internaționale a Forțelor Armate ale Ucrainei. Un batalion de ceceni se afla in Donbas…

- Un soldat rus i-a spus tatalui sau, intr-o convorbire telefonica interceptata de serviciile secrete ucrainene, ca colegii sai de trupa nu au „unde sa fuga”, in timp ce Ucraina iși continua contraofensiva in ritm alert. Serviciul de informații al Ucrainei a publicat luni ceea ce a declarat ca este o…

- Unul dintre colaboratorii rușilor din regiunea Herson, Vitaly Guru, a murit in urma ranilor grave, dupa ce a fost impușcat de partizanii ucraineni in apropierea casei. “Vitaly Guru, seful-adjunct al administratiei din Novaia Kahovka, responsabil cu serviciile comunale, a decedat in urma ranilor”, a…

- Unul dintre colaboratorii rusilor din regiunea Herson, Vitaly Guru, a murit in urma ranilor grave, dupa ce a fost impuscatde partizanii ucraineni in apropierea casei. "Vitaly Guru, seful-adjunct al administratiei din Novaia Kahovka, responsabil cu serviciile comunale, a decedat in urma ranilor", a precizat…