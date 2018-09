Stiri pe aceeasi tema

- In jur de un milion de secesionisti au manifestat marti pe strazile Barcelonei cu ocazia "Diada", "sarbatoarea nationala" catalana, intr-un numar similar celui din 2017, a anuntat pe contul sau de Twitter politia municipala, informeaza AFP. Fix la orele 17:14 (15:14 GMT), ca o comemorare…

- Comentand interventia in forta a politiei la protestul unionistilor de sambata, 1 septembrie, liderul PDA, Andrei Nastase, a declarat ca „actiunile guvernarii de la Chisinau din ultimile zile demonstreaza in mod elocvent caracterul ei antieuropean, antidemocratic si dictatorial”.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca Romania are un deficit de forta de munca de un milion de persoane, iar prima masura care trebuie luata este eliminarea prevederii care obliga patronii sa plateasca angajatii din afara tarii la salariul mediu pe economie. „Cel putin un milion de persoane…

- Peste 600 de imigranti africani au intrat cu forta, joi, in Spania, sarind gardul de la frontiera dintre Maroc si enclava spaniola Ceuta, 132 de extracomunitari si 22 de agenti de politie spanioli fiind raniti in confruntari, relateaza cotidianul El Pais, potrivit Mediafax.Peste 800 de imigranti…

- Brazilianul de 21 de ani a schimbat destinatia in mai putin de 24 de ore. Presa din Spania scrie ca atacantul Malcom, care ar fi trebuit ca la aceasta ora sa fie in "zbor" catre Statele Unite ale Americii, imbracat in echipamentul giallorosso, va ajunge de fapt, in cateva ore, in...

- Concret, Carles Puigdemont, in prezent aflat in Germania, si alti lideri catalani - printre care patru membri ai executivului, Antoni Comin, Lluis Puig i Gordi, Meritxell Serret (aflati in exil in Belgia) si Clara Ponsati, care traieste in Scotia - sunt asadar liberi sa se deplaseze in strainatate…

- Judecatorul spaniol insarcinat cu ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei, in octombrie anul trecut, a retras joi mandatele de arestare internationale emise pe numele lui Carles Puigdemont si ale altor cinci lideri separatisti catalani care au fugit in strainatate, transmite AFP. Aceasta…

- Iubitorii fotbalului au avut parte de un meci de senzație, vineri seara, in cea de-a doua zi a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Selectionatele Portugaliei si Spaniei, ultimele doua campioane europene, au terminat la egalitate, 3-3 (2-1), pe Stadionul Fist din Soci, in Grupa B a...