VIDEO: Explozie la un magazin Dedeman din Botoșani, urmată de incendiu. 7 persoane rănite: a fost activat PLANUL ROȘU VIDEO: Explozie la un magazin Dedeman din Botoșani, urmata de incendiu. 7 persoane ranite: a fost activat PLANUL ROȘU VIDEO: Explozie la un magazin Dedeman din Botoșani, urmata de incendiu: 7 persoane ranite și planul roșu de intervenție activat. O explozie urmata de incendiu s -a produs, in urma cu puțin timp, intr-un magazin de materiale de construcții de la intrarea in municipiul Botoșani, dinspre Suceava. La fața locului s-au deplasat 12 echipaje din

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

