- Milioane de poze și videoclipuri, tot atatea post-uri pe rețelele sociale și zeci de mii de oameni care au cantat, s-au bucurat și au trait impreuna vibrația bucuriei pure- acesta este rezumatul ediției aniversare AlbaFest®, recent incheiata la Alba Iulia. Cargo, RIFF, ANTON, Antract, Irina Rimes, Vescan,…

- Formația Celelalte Cuvinteva susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri, 17 mai, de la ora 20, la M2 Event Venue. Primul concert al legendarei formații a avut loc in 13 decembrie 1981, la Casa Studenților din Timișoara. „Aveam posibilitatea de a da un concert…

- Formația maghiara New Fossils a susținut un concert in Timișoara, luni seara, evenimentul desfașurat in M2 Event Venue fiind inclus in turneul pe care trupa il intreprinde pentru promovarea celui de-al doilea material discografic al lor, numit II. Grupul alcatuit din Daniel Ferenc Szabo – tobe, Marcell…

- Experiența live a unui concert susținut de formația sud – africana BCUC e greu de descris in cuvinte. Cei șapte muzicieni care in ultimii 20 de ani și-au perfecționat sunetul cu o serie de elemente spectaculoase au poposit miercuri seara in centrul Timișoarei, la M2 Event Venue, unde aproximativ 100…

- Berbec (21 martie – 19 aprilie): Astazi este o zi potrivita pentru a va concentra asupra obiectivelor mari și pentru a face progrese semnificative in direcția lor. Fiți hotarați și determinați, iar succesul va fi la indemana. Taur (20 aprilie – 20 mai): Este posibil sa simțiți nevoia sa va dedicați…

- Formația BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness ) va susține un concert extraordinar la Timișoara, maine 17 aprilie, cu incepere de la ora 20, la M2 Event Venue, evenimentul fiind inclus in turneul european pe care trupa din Africa de Sud il intreprinde pentru promovarea noului album Elektronikalizer.…

- Formația ceha Island Mint a susținut primul concert in Romania luni seara, la Timișoara, la M2 Event Venue, unde puținii spectatori care au asistat la acest spectacol au avut parte de o seara interesanta din toate punctele de vedere. Recitalul trupei din Praga a fost unul deosebit pentru cei care sunt…

- Turneul național „Cantec pentru prieteni”, derulat de Paul Ciuci Compact, a poposit la sfarșitul saptamanii trecute in Timișoara, la M2 Event Venue, unde un public cald și numeros a fredonat alaturi de muzicienii de pe scena o serie de hituri nemuritoare din bogata discografie a trupei. La fel ca și…