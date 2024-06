Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si-a propus inființarea portofoliul pentru Aparare daca va caștiga un al doilea mandat la conducerea executivului comunitar. Acest anunt il priveste personal si pe Klaus Iohannis. De ce? Pentru ca viitorul fost presedinte al Romaniei vizeaza funcția de comisar…

- Noul comisar pentru Aparare ar urma sa-și inceapa activitatea in cadrul urmatoarei Comisii Europene. Șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat ca va inființa portofoliul pentru Aparare daca va caștiga un al doilea mandat la conducerea executivului comunitar, dupa alegerile de duminica. In contextul…

- Premierul Marcel Ciolacu il va propune pe Klaus Iohannis pentru un post in Comisia Europeana. Scenariul a fost avansat la RFI de europarlamentarul și președintele PMP, Eugen Tomac, candidat la alegerile europarlamentare din partea Alianței Dreapta Unita, informeaza Mediafax.

- Comisia Europeana (CE) a renuntat oficial miercuri, 29 mai, la procedura judiciara lansata impotriva Poloniei pentru nerespectarea statului de drept, transmite agenția de presa DPA, citata de Agerpres.Ca urmare a procedurii, Polonia se confrunta, in principiu, cu posibilitatea suspendarii drepturilor…

- Eurovision va transmite o dezbatere intre “candidații principali la președinția Comisiei Europene”, aceștia fiind Walter Baier, Sandro Gozi, Ursula von der Leyen (președinta in funcție a CE), Terry Reintke și Nicolas Schmit. Anunțul privind aceasta dezbatere a fost transmis printr-un comunicat de presa…

- Polonia va incerca sa obtina in viitoarea Comisie Europeana postul de comisar european pentru aparare, daca va fi creat acest post ce nu exista in actualul executiv comunitar, a declarat duminica fostul premier polonez Ewa Kopacz, in prezent vice-presedinta a Parlamentului European. Presedinta Comisiei…

- Președintele Klaus Iohannis ar putea sa o infrunte pe Ursula von der Leyen pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, se arata intr-un material al publicației Politico, care arata subliniaza ca la Bruxelles se fac numeroase speculații cu privire la persoana care ar putea fi aleasa.

- Autocandidatura lui Iohannis pentru șefia NATO, anunțata ieri de la tribuna Președinției, este o rușine naționala. Pe forma și pe fond. Pe forma – intrucat niciodata in istoria NATO nu s-a mai intamplat un episod similar. In general, a zgaria pe la diverse uși pentru a obține o funcție este o situație…