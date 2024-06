RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, informeaza consumatorii ca vor putea returna și dupa data de 3 iulie ambalaje de plastic fara dop (capac) atașat de recipient. Directiva UE privind plasticul de unica folosința, transpusa in legislația din Romania prin Ordonanța de Guvern nr. 6/2021 care prevede data de 3 iulie 2024 ca termen de la care se introduc pe piața doar tipuri de recipiente de bauturi care respecta cerința de a avea dopurile și capacele atașate in timpul etapei de utilizare, nu aduce modificari in modul de returnare a ambalajelor de catre consumatori in cadrul…