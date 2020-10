Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca "esenta democratiei sta in alegeri libere", el subliniind necesitatea continuarii vietii democratice in societate, in contextul organizarii alegerilor parlamentare, pe 6 decembrie, pe fondul pandemiei de SARS-CoV-2.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți seara o declarație de presa, in care a facut din nou apel catre cetațeni sa respecte cu strictețe regulile ce se impun in aceasta perioada. Totodata, președintele a subliniat ca „esența democrației sta in alegeri, alegeri libere”. „Trebuie sa vedem in ce…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a doua focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: 1. Societate comerciala cu punct de lucru in Iasi: 7 salariati confirmati cu noul coronavirus. Masuri: Persoanele pozitive au fost evaluate de un medic infectionist si s-a decis izolarea…

- K. Iohannis, intalnire de lucru cu premierul Orban și ministrul Justiției Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis are programata astazi, de la ora 13:00, o întâlnire cu ministrul justitiei, Catalin Predoiu si cu premierul Ludovic Orban, transmite Administratia Prezidentiala.…

- Chiar daca in prezent cu greu mai putem spune ca traim absolut totul la intensitate maxima, acest lucru nu inseamna ca traim intr-o societate care nu mai știe sa se bucure de nimic, nicidecum. Spre exemplu, un lucru de care ne bucuram din plin fiecare dintre noi sunt tehnologiile, care astazi mai ca…

- Dr. Beatrice Mahler se teme ca odata cu inceperea școlilor, regulile nu vor fi respectate, vor crește cazurile de imbolnavire și, in plus, vor aparea probleme și de alta natura. A povestit in acest sens, la Digi24, despre o situație cu care s-a confruntat in propriul spital, un caz care, a marturisit…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca activitatea școlilor va fi puternic perturbata de organizarea alegerilor locale și este nevoie ca inainte și dupa scrutin sa fie libere școlile pentru a se putea face o dezinsecție.”Da, sunt perfect de acord ca trebuie sa se gaseasca cele mai bune soluții…

- Ziarul Unirea VIDEO| Declarațiile ministrului Agriculturii in cadrul discuțiilor libere din vizita de lucru la Mihalț In cadrul discuțiilor libere, ministrul Agriculturii Nechita-Adrian Oros, a atacat cateva probleme de interes maxim precum cadastrarea și digitalizarea comunelor precum și ordinul privind…