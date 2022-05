Stiri pe aceeasi tema

Congresul ii va oferi presedintelui Joe Biden autorizatia sa folosesca fortele armate ale SUA pentru a apara integritatea teritoriala a Ucrainei in cazul in care Vladimir Putin isi intensifica razboiul, propune un parlamentar american.

Ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Rusia nu se considera a fi in razboi cu NATO din cauza Ucrainei deoarece o astfel de evolutie ar creste riscurile unui razboi nuclear, transmite Reuters citand agentia rusa de presa RIA, relateaza Agerpres.

Japonia a protestat marti "ferm" fata de decizia Rusiei de a abandona negocierile pentru un tratat de pace intre cele doua tari din cauza, potrivit Moscovei, "pozitiei inamicale" a autoritatilor de Tokio privind conflictul din Ucraina, transmite AFP.

Conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, a transmis vineri Kremlinul, informeaza Reuters.

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca negocierile cu ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitry Kuleba, s-au concentrat doar pe deschiderea coridoarelor umanitare, asta pentru ca Rusia așteapta un raspuns la propunerile deja avansate.

Delegațiile Rusiei și Ucrainei se vor intalni, astazi, pentru o prima runda de negocieri, care vor avea loc in apropiere de Minsk, capitala Belarusului.

Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat joi ca va institui starea de urgenta pe teritoriul Lituaniei dupa atacul aerian si terestru al armatei ruse impotriva Ucrainei, relateaza AFP.

Analistul Cozmin Gușa susține ca intreg scandalul din Ucraina este regizat printr-o ințelegere subterana intre Rusia și SUA, care ar fi pus la cale dezmembrarea Ucrainei. Gușa considera faptul ca mai mulți lideri mondiali știu planul, dar Klaus Iohannis nu a fost informat.