- Cantareata americana Katy Perry si-a linistit fanii dupa ce parut ca si-a pierdut locul si a fost zarita plimbandu-se dezorientata pe culoar sambata in Westminster Abbey din Londra, in timpul ceremoniei de incoronare a regelui Charles al III-lea, relateaza dpa.

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles are loc astazi, 6 mai, și deschide o noua era nu doar in Regatul Unit, ci și in restul lumii. Dupa mai bine de șapte decenii in care a fost pregatit sa fie rege, Charles al III-lea (74 de ani) urca acum pe tron drept cel mai in varsta monarh britanic, pe ai…

- "Vom pune ceasul sa sune la ora 4 dimineata", a declarat Mimi Gill, o locuitoare de 43 de ani din statul american Florida, care spune ca nu va rata pentru nimic in lume ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, programata sambata, 6 mai, informeaza AFP.Aceasta admiratoare a serialului…

- Președintele Maia Sandu a fost invitata de autoritațile britanice la Londra, pentru a participa la ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea. Informația a fost confirmata de serviciul de presa al Președinției.

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata, va fi cea mai mare etalare de fast care va putea fi vazuta intr-o generatie in Regatul Unit si va oferi un impuls economiei britanice, au anuntat organizatorii si Palatul Buckingham, potrivit Reuters.Charles, alaturi…

- In timpul incoronarii lui Charles al III-lea, sambata, toti britanicii vor fi chemati sa-i jure credinta suveranului. Antimonarhistii critica aceasta decizie si sustin ca „intr-o democratie, seful statului este cel care ar trebui sa jure credinta poporului si nu invers”.Biroul Arhiepiscopului de…

- ''Piatra din Scone'', un element-cheie prezent de secole in ceremoniile de incoronare ale monarhilor in Marea Britanie, a ajuns sambata la Londra la finalul unei calatorii din Scotia intr-o cutie speciala de transport, confectionata din stejar scotian, cu prilejul incoronarii regelui Charles al III-lea…