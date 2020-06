VIDEO Juventus, gură de oxigen după victoria cu Bologna - Execuție superbă a lui Dybala Juventus a obținut o victorie importanta în lupta pentru titlul din Serie A, campioana en-titre trecând, scor 2-0, în deplasare, de Bologna. Confruntarea a facut parte din etapa cu numarul XXVII.



Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 23 dintr-un penalti, în timp ce Dybala a închis tabela în minutul 36.



În urma acestui succes, Batrâna Doamna are un avans de patru puncte fața de a doua clasata din Serie A, Lazio (un meci mai puțin disputat).



S-au disputat luni în Serie A:



Fiorentina - Brescia 1-1

Pezzella… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

