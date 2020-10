Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea de satira americana „Saturday Night Live“ a parodiat dezbaterea prezidentiala dintre Donald Trump si Joe Biden de saptamana trecuta. Cei doi candidati au fost interpretati de Alec Baldwin si Jim Carrey .

- Joe Biden a anuntat vineri ca a fost testat negativ pentru COVID-19, dupa anuntul ca Donald Trump a fost testat pozitiv, reamintind importanta masurilor de precautie pe care rivalul sau republican le ironiza, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump si-a croit drum cu buldozerul prin prima dezbatere electorala cu rivalul sau democrat Joe Biden, cele 90 de minute ale confruntarii fiind marcate de insulte si intreruperi repetate din partea lui Trump, relateaza Reuters. Trump nu a ratat ocazia de a-i acuza pe democrati…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden si-a facut marti publice cele mai recente declaratii fiscale pentru anul 2019, cu cateva ore inaintea dezbaterii cu contra-candidatul republican Donald Trump, in contextul in care presedintele american este tinta unor dezvaluiri in presa cu privire la…

- Cindy McCain, vaduva senatorului american John McCain, a devenit marti cea mai recenta voce proeminenta din randul republicanilor care si-a anuntat sprijinul fata de candidatul democrat Joe Biden in tentativa acestuia de a-l disloca pe presedintele Donald Trump de la Casa Alba in urma alegerilor…

- Actorul Jim Carrey va interpreta rolul candidatului democrat la alegerile prezidentiale americane, Joe Biden, in al 46-lea sezon al emisiunii „Saturday Night Live”, care va debuta pe 3 octombrie, a anuntat NBC, potrivit The Hollywood Reporter.Echipa „SNL” a precizat ca va beneficia de prezenta…

- Donald Trump a apreciat vineri ca Joe Biden tocmai a ”pierdut” votul alegatorilor afroamericani, un vot-cheie in vederea unei victorii la Casa Alba, in urma unoi declaratii controversate ale rivalului sau democrat, nevoit sa ”clarifice” faptul ca nu crede ca afroamericanii sunt lipsiti de diversitate,…

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, este hotarat sa-si exercite intreaga influenta pentru ca Donald Trump sa nu aiba decat un singur mandat la Casa Alba, comenteaza France Presse. Fostul presedinte democrat isi inmulteste initiativele pentru a dinamiza campania fostului sau vicepresedinte, Joe Biden,…