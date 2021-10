VIDEO Italia: Poliția a intervenit în forță în Trieste, contra celor care protestau față de certificatul verde Dupa mai multe zile de proteste ale activistilor si muncitorilor din portul italian Trieste (nord) împotriva certificatului verde recent introdus, politia a intervenit luni pentru a elibera zona, transmite dpa.

Politisti cu casti si scuturi, dotati cu tunuri cu apa, s-au aliniat luni dimineata în fata portii 4, dupa cum a relatat agentia ANSA si s-a putut vedea la posturile de televiziune.

Au avut loc ciocniri cu politia, care i-a respins pe protestatari si a facut uz de tunurile cu apa.



Docheri si activisti au demonstrat timp de mai multe zile împotriva extinderii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zile de proteste ale activistilor si muncitorilor din portul italian Trieste (nord) impotriva certificatului verde recent introdus, politia a intervenit luni pentru a elibera zona, transmite dpa. Politisti cu casti si scuturi, dotati cu tunuri cu apa, s-au aliniat luni dimineata…

- Italienii care sunt nemulțumiți de certificatul verde au ieșit in numar mare pe strazi pentru a protesta impotriva impunerii acestuia. Mii de oameni au marșaluit pe strazile din Roma, unde au existat și mai multe ciocniri cu forțele de ordine. The post Video: Proteste violente in Italia, impotriva certificatului…

- Politia italiana a folosit simbata tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a risipi sute de protestatari, care demonstrau la Roma impotriva masurii guvernului de a face certificatul verde pentru Covid-19 obligatoriu pentru toti lucratorii, transmite Reuters. Un grup de protestatari au incercat sa strapunga…

- Protestul autorizat sambata in centrul Romei, la care au participat mii de oameni, s-a transformat intr-o „gherila urbana”, dupa ce cateva sute de participanți s-au desprins din mars, incercand sa ajunga la sediul guvernului, scrie Corriere della Sera. Mii de persoane au protestat in capitala Italiei,…

- Politia italiana a folosit sambata tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a risipi sute de protestatari, inclusiv neofascisti, care demonstrau la Roma impotriva masurii guvernului de a face certificatul verde pentru Covid-19 obligatoriu pentru toti lucratorii, transmite Reuters.

- Aproape 1.000 de oameni au ieșit in strada in Berna, la o manifestație impotriva restricțiilor impuse de pandemie. Protestul nu a fost unul autorizat.In timpul marșului, au avut loc și altercații. Mai mulți protestatari au aprins dispozitive pirotehnice și au fost violenți cu forțele de ordine.Poliția…

- Proteste violente in Elveția dupa introducerea certificatului verde. Aproximativ 1 000 de oameni au ieșit in strada la Berna. Manifestația s-a soldat cu imbranceli intre politisti si participanti. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc.

- Aproape 1.000 de oameni au ieșit in strada in Berna, la o manifestație impotriva restricțiilor impuse de pandemie. Protestul nu a fost unul autorizat.In timpul marșului, au avut loc și altercații. Mai mulți protestatari au aprins dispozitive pirotehnice și au fost violenți cu forțele de ordine.Poliția…