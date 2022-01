Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cîrstea s-a calificat joi în turul al treilea de la Australian Open 2022, sportiva noastra trecând în runda secunda de Karolina Kucova (Slovacia, 96 WTA).Aflata în prezent pe locul 38 în ierarhia mondiala, Sorana s-a impus în doua seturi, scor 6-2,…

- Irina Begu (31 de ani, locul 64 WTA) a fost eliminata de Elise Mertens (26 de ani, 26 WTA) in turul 2 de la Australian Open, scor 3-6, 2-6. In turul 3, Mertens o va infrunta pe caștigatoarea meciului Zhang Shuai - Elena Rybakina. Aventura Irinei Begu la ediția din acest an a Australian Open s-a incheiat…

- Jucatoarea romana Jaqueline Cristian nu a reușit miercuri dimineața sa se califice in turul 3 al Grand Slam-ului de la Melbourne, fiind invinsa in turul secund de americana Madison Keys (51 WTA). Cristian ar putea avansa chiar 10 locuri in clasamentul WTA, dupa prima ei participare la un Grand Slam.…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va avea adversara pe Beatriz Haddad Maia (Brazilia; 25 ani, 83 WTA) in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. In primul tur, brazilianca a avut…

- ​Simona Halep a facut pasul în turul al doilea de la Australian Open, sportiva noastra trecând în doua seturi (6-4, 6-3) de Magdalena Frech (105 WTA). La finalul unui meci care a durat o ora și 29 de minute, Halep a spus ca a avut emoții. "Este întotdeauna dificil…

- Irina Begu s-a calificat marți în turul al doilea de la Australian Open 2022, sportiva noastra trecând în runda inaugurala de Oceane Dodin (Franța - 85 WTA).Aflata în prezent pe locul 64 în ierarhia mondiala, Irina s-a impus dupa doua ore și 37 de minute de joc, scor…

- Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi de la Australian Open, sportiva noastra reușind una dintre cele mai importante victorii din cariera: a repetat figura de anul trecut și a trecut de Petra Kvitova, locul 19 WTA și dubla campioana de Grand Slam. Pe John Cain Arena, Sorana (aflata…

- Alexander Zverev a avut o saptamâna de vis la Torino și a câștigat Turneul Campionilor pentru a doua oara în cariera, dupa ce și-a luat revanșa în fața rusului Daniil Medvedev învingându-l în marea finala a sezonului.Zverev, al treilea favorit al competiției…