Mai multe explozii au fost raportate, luni, in apropierea complexului nuclear Bushehr, in sudul Iranului, dar autoritatile iraniene sustin ca este vorba de un exercitiu militar si avertizeaza Israelul cu o riposta "devastatoare" in cazul unui atac. Un oficial din cadrul Administratiei de la Teheran, Mohammadtaqi Irani, a declarat pentru agentia semioficiala Fars ca a fost efectuat un exercitiu antiaerian, incercand sa explice exploziile semnalate in apropierea complexului nuclear, informeaza Mediafax.

Alte surse au raportat producerea unor deflagratii si chiar doborarea unei drone.

In…